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與的士相撞 私家車衝落坡

私家車斜擱於山坡草叢。 私家車斜擱於山坡草叢。
私家車斜擱於山坡草叢。
【本報訊】昨日下午約2時48分，赤柱大潭道近石澳道有一輛的士與一輛私家車相撞，其中私家車失控衝落山坡，呈45度角斜插草叢，司機一度被困。警員奉召到場封路，協助消防員把被困司機救返安全位置，他僅受輕傷，經治理後毋須送院。意外期間，現場實施單線雙程行車，交通一度受阻。
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