電動單車馬路亂駛 連日多宗市民自危

彌敦道攝車罅 屯門衝路軌險撞輕鐵 全港各區不時有電動單車在馬路橫衝直撞，市民要小心格外留神！繼日前在社交平台流傳一段黑超男在元朗公路駕駛電動單車，被執法人員車輛發現後尾隨「護航」的車Cam片段後，再有市民在網上上載兩段同類影片，攝下兩名懷疑似騎乘電動單車送外賣的人士，無視交通安全胡亂駕駛，險與路面車輛甚至輕鐵相撞。影片曝光後，再次引來網民留言炮轟，直指相關司機「搵命較飛」，遇上意外可能殃及他人「害人害物」，敦促政府嚴厲執法整治亂象。

第一段車Cam片顯示於本周四下午3時許拍攝，片段顯示一名南亞漢懷疑騎乘電動單車送外賣，他在佐敦車水馬龍的彌敦道往尖沙咀方向行駛，當駛至近佐敦道交界交通燈位前，一輛剛離站的九巴從慢線切入中線，南亞漢沿慢線駛至，由九巴右車尾一同切入中線，再「攝車罅」切出快線，閘向正沿快線行駛的七人車，當時兩車相距僅約兩呎，情況驚險。值得注意的是，當時一輛執法部門車輛正亮起死火燈，停在交通燈位前慢線，該名南亞漢疑未有察覺，因此肆無忌憚在車群中穿插前行，片段至此結束。

網民齊斥執法寬鬆 另一段車Cam片則顯示於本周三下午2時許，鏡頭內一名穿上雨衣男子，騎乘一輛裝有外賣箱的電動單車，由屯門鄉事會路橫越青山公路新墟段往新墟徑方向行駛，當駛近輕鐵路軌時，一輛輕鐵剛巧離站駛出，男子見狀急煞，再來一個轉身駕車掉頭，駛往附近的行人過路處始落地推車橫過馬路；而千鈞一髮之際，輕鐵車長響號示警及煞停列車，雙方未有發生碰撞。

網民看畢片段後，齊聲指摘政府執法寬鬆，導致電動單車在各區橫行，「又行屯門公路，又衝輕鐵路軌，現在彌敦道亡命飛車……香港政府何時才會立法管制？」、「都唔係第一日咁樣，無皇（王）管」、「唔使罰，咪亂咁嚟囉，亂過馬路就罰天價，亂揸單車（有無電動）就唔罰，係咪易捉同難捉嘅分別？」另有人指屯門該名外賣車手「敬業樂業！幾十蚊單外賣搏埋條命嚟送，死還死唔好累司機啦」。