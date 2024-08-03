「琇居」青年宿舍獲批 供近700宿位

【本報訊】民政及青年事務局（民青局）昨日批出「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」的第4個項目，項目位於天水圍，共有超過300間房間，可提供近700個宿位。民青局表示，這是該計劃下第二個位於新界的項目，附近配套齊全，希望能讓青年實現自我增值，發展個人目標。

位於天水圍天秀路 毗鄰輕鐵 此次獲批的青年宿舍是資助計劃下第4個獲批的項目，位於天水圍天秀路8號，共有336個房間，可提供最多672個宿位。項目的名稱為「琇居」。項目的其中一個特色是透過提供不同類型的培訓和文化交流活動，協助青年租戶擴闊視野，及加強他們對國家及世界的認識，並會邀請青年租戶參與籌辦活動，讓他們發揮才能和提升對社區的歸屬感。

民青局表示，「琇居」為資助計劃下第二個位於新界的項目，鄰近輕鐵站和購物商場，為希望擁有獨立生活空間的青年提供更多元化的居住選擇，並讓他們在住宿期間自我增值，以達致其個人發展目標。局方很高興看到業界仍然有很多有心人積極配合《青年發展藍圖》的方向，與非政府機構一起推展青年宿舍項目。

港府早在2022年《施政報告》中宣布政府會研究不同方式增加青年宿舍供應，包括資助非政府機構租用合適酒店和旅館，並將房間轉作青年宿舍用途，目標是在5年內提供額外約3,000個宿位。為此，民青局在2023年推出了資助計劃，資助非政府機構租用合適酒店和旅館，並將房間轉作青年宿舍用途。