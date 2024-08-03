港航加強版優悠通 連接7碼頭1口岸

【本報訊】香港航空宣布推出加強版「優悠通」，將香港國際機場與大灣區7個主要客運碼頭和一個跨境口岸連接。持「優悠通」乘客可獲豁免飛機乘客離境安檢稅；在大灣區內的相關客運碼頭或口岸，可預先辦理登機及行李託運手續。乘客抵達香港機場海天碼頭後，毋須再辦理入境、清關及登機手續，可直接在客運大樓候機。

吸大灣區旅客以港作中轉點 有關的客運站包括深圳蛇口郵輪母港、深圳機場福永碼頭、廣州蓮花山港、廣州南沙港、廣州琶洲港澳客運口岸、中山港、東莞虎門港澳客運碼頭及港珠澳大橋珠海口岸。

香港航空指，計劃以香港國際機場為中心，連接整個大灣區，為經由香港機場中轉的大灣區跨境旅客提供「海空、空海」、「橋空、空橋」出行服務，不僅便利公司客戶出行，還能吸引更多大灣區和區域旅客利用香港國際機場作為中轉點。

另外，發言人又表示，計劃內涵蓋的內地碼頭往返香港機場的船程均為兩小時以內，縮短了區內跨境乘客的交通時間；而新增的港珠澳大橋珠海口岸則提供了更靈活的陸路過境選擇。