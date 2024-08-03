亞博工展會購物節 產品1折吸客

【本報訊】中華廠商聯合會主辦的「第4屆工展會購物節」，昨起一連4日在亞洲國際博覽館舉行，設有逾250個室內攤位及6大展區，部分產品低至一折及一元出售。昨早有近百名市民排隊等候入場，有市民成功購買心頭好。廠商會稱，為慶祝港隊在巴黎奧運取得佳績，昨日開幕日公眾均可免費入場，開放時間至晚上7時。

設6主題區 辦抽獎派福袋 今屆購物節設有6大主題區，展銷商品包括，食品飲料、糧油麵食、參茸海味、保健產品，以至各式廚具用品及家電，近百款精選產品將會以「震撼價」 發售，部分甚至低至一折和「一蚊」。至於今屆新增的「Chill飲Chill食」區，將配以特色酒吧布置，為入場人士即場調製多款雞尾酒。昨早有近百名市民排隊等候入場，部分展銷商以一元換購作招徠，吸引不少市民在攤位外排隊換購。

此外，大會亦推出多重抽獎和有獎遊戲，獎品包括名貴家電、保健品和床上用品等，總值70萬元。展會期間，每日首180名入場人士，更將獲贈價值190元的福袋。廠商會表示，為慶祝港隊在巴黎奧運取得佳績，公眾均可於昨日開幕日免費入場，往後日子入場費為10元。身高一米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費入場，開放時間為上午10時半至晚上7時。