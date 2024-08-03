食肆收益升轉跌 救亡寄望奧運熱

酒吧中餐最傷 冀年尾多盛事轉勢上揚 大批港人趁長假期外遊或北上消費，本地飲食及零售市道一片愁雲慘霧，食肆收益於今年第二季更轉升為跌。政府統計處昨日公布，今年第二季的食肆總收益價值的臨時估計為269億元，按年下跌2.1%。同期食肆購貨總額的臨時估計為85億元，按年下跌4.0%。扣除其間價格變動的影響後，今年第二季的食肆總收益以數量計的臨時估計較上年同季下跌4.6%。酒吧及餐飲業界均表示，因受長假期影響，大批港人北上消費致生意較差，但現時不少港人留港觀看奧運賽事，如政府再舉辦大型盛事，相信收益數字會上升。

估值269億按年挫2.1% 根據政府統計處公布的數字顯示，與今年第一季比較，經季節性調整的食肆總收益之臨時估計之後，以價值及數量計分別下跌2.8%及上升2.1%。食肆總收益以價值及數量計按年亦分別上升了0.1%及下跌2.7%。今年第二季與去年比較，酒吧的總收益以價值計下跌6.7%，中式餐館則下跌7.3%，僅快餐店、雜類飲食場所的收益亦上升了7.9%及0.3%。

政府表示，在旅客和市民消費模式轉變的影響下，今年第二季的食肆總收益價值的臨時估計為269億元，按年下跌2.1%。扣除價格變動及季節性因素後，食肆總收益以數量計按季則回升2.1%，反映行業表現有所回穩。政府指雖然食肆業務表現在短期內仍會面對壓力，但政府大力推動盛事經濟，都有助支持食肆業務。

比較上季，第二季酒吧的總收益跌至單位數。香港酒吧業協會副主席錢雋永認為成績不差，跌幅逐漸慢慢穩定，認為「毋須過於擔心」。他指第二季酒吧生意差的主因是撞正不少長假期，大批港人紛紛北上，不過在6月開始，酒吧生意已有好轉。他又指現正值奧運亦是良機，不少市民放工後，會在酒吧與朋友邊暢飲邊觀賽，令酒吧整體生意增長15%。

新鮮感減料北上潮冷卻 錢雋永又補充，酒吧主要客群是本地居民，有信心奧運過後，有更多港人願意留港消費，認為北上的熱度由上年通關後開始，已維持了一年多，新鮮感已經大減。他預計第3、4季酒吧的總收益跌幅會收窄至2.5%至3.5%。

餐飲聯業協會會長黃家和則指，上季面對復活節等長假期，大批港人北上，令消費力嚴重外流，本港有不少餐廳的生意面臨後差的情況。

不過他指現時旅客和本地居民消費模式改變，例如有更多人傾向深度遊、到價位不高的平民餐廳消費等，會對食肆生意有影響。

他又稱政府若在10月長假期再舉辦大型盛事活動，相信會吸引旅客及港人留港消費，不排除第3季及第4季食肆收益數字會上升。