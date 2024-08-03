暑假旺季 僅3航次郵輪願泊啟德 星洲拋離14倍 乏配套競爭力大落後

【本報訊】啟德郵輪碼頭於2013年6月啟用，惟斥資82億元興建的碼頭落成多年仍配套不足，交通更備受詬病。翻查資料，今年6至8月暑期旅遊旺季，只有兩艘郵輪到啟德郵輪碼頭停泊，合共郵輪訪港航次只有3次，沒有一艘郵輪以香港為母港。同一段時間，本港競爭對手新加坡的郵輪航次已經達42次，是香港的14倍。

內地台灣積極發展郵輪業

6至8月香港被拋離之後，本月至10月一樣沒有改善，根據新加坡濱海灣郵輪中心提供的未來3個月船期，由8月至10月底，最少會有48艘船到訪獅城。但香港啟德郵輪碼頭的網站資料卻顯示，8月至10月會有15航次郵輪訪港，當中「歌詩達•莎倫娜號」佔9次。單計該段時間，到訪星洲的郵輪至少比香港多2.2倍。