撥亂反正：球場空襲 撲朔迷離

昨日提到，以色列總理內塔尼亞胡日前出訪美國，雖然順利在國會發表了相當有力和動人的演說（不計政治立場），又先後與現任總統拜登、副總統賀錦麗和前總統特朗普會面，卻未能取得任何新的承諾或援助，也無法改變以巴戰事在不同美國民眾眼中的兩極形象。

在訪問尾聲，更發生戈蘭高地足球場遭導彈空襲的慘劇，奪走了12名兒童和青少年的性命，內氏以此為由提早結束行程返國。但即使他在美國多留幾天，亦只會與當地的猶太人及親以人士會面，搞不好又會遇到反戰民眾示威以至暗殺（特勤局人員都跑去保護兩位參選人），倒不如早走早着。

講起今次球場空襲，倒是有幾點值得大家注意。首先，以色列一口就咬定是黎巴嫩真主黨所為，但向來「敢作敢為」的真主黨卻否認涉事。雖然也可能是因為誤中了平民目標而撒謊，但從動機與時機來看也不對勁。除了美國和以色列自己，全球大部分國家都仍然承認戈蘭高地為敍利亞領土，真主黨要炸就理應直接轟炸以國本土，為何要揀別國的戈蘭高地落手呢？

以方聲稱擊中足球場的為伊朗製導彈，剛剛宣誓就職的伊朗新總統佩澤希齊揚，被形容為開明派、改革派人士，有意與西方改善關係，因此也犯不着在此時挑釁生事。事實上，美國等西方國家至今的回應也相當審慎，僅稱襲擊最有可能是由真主黨發動，而且未有將矛頭指向伊朗。

在國際輿論壓力與美國選戰未明之下，內塔尼亞胡不可能再於加薩展開大規模軍事行動，但正式停戰議和他又不情不願。現在有了這個新藉口向真主黨報復開戰，有助他延長戰事，拖延和談，從而延續自己的權位。這可能是暫時最合理的解釋。