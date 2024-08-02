自成一家：不要再次錯失良機

三中全會閉幕後，香港不少政黨團體皆舉辦各種學習團、集思會。依我來看，學習三中全會精神是必要的，但不能泛泛而談，必須深刻思考香港自身在國家的角色和責任，當中有兩點是港人當下最需要明白的。

第一是充分用好一國帶來的優勢，不要自怨自艾。香港實行一國兩制，過去由於泛民的蠱惑，許多港人重兩制輕一國，將重心放在保持自己的獨特性。然而，香港自開埠以來的每一次經濟轉型都與內地分不開。用政治術語來表述，即香港既是國家改革開放的參與者、貢獻者，亦是受益者。

隨着國家深化開放，香港某些傳統的優勢可能會褪色，但亦會有新的優勢出現。例如日前國家移民管理局宣布容許外國人經港澳組團入境海南享144小時免簽，就大大便利香港旅遊業界開拓境外市場，發展涵蓋港澳和內地的「一程多站」式旅遊。

第二是要敢於改革。全球政經格局變化巨大，最大的轉變是中美關係惡化，美國拉攏盟友圍堵中國，香港擔當中西方橋樑的角色逐漸減弱。不過換個角度來看，美歐作為世界火車頭的角色其實已經過去，早前博鰲亞洲論壇報告預計今年亞洲GDP將佔全球一半，繼續是全球經濟增長最快的地區。香港身處其中，仍然有大把商機。目前香港的發展瓶頸在於現行法律制度不適應新形勢，有拆牆鬆綁的需要。所以中央主管港澳事務的高官早前敦促港府「識變、應變、求變」，就是要求港府帶頭改革、啃硬骨頭，敢於觸動和破除既得利益。

香港回歸初期提出發展數碼科技，現在回頭看是有前瞻性的，但最終敵不過既得利益的反對，蛻變為地產項目。如今特區管治已經翻開新一頁，若能明白上述兩點，就沒有理由再次錯失良機了。