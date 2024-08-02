筆下風雲：以色列續打擦邊球

中東戰雲密布。以色列佔領的戈蘭高地日前遭火箭襲擊，造成12人死亡，以方指控黎巴嫩真主黨所為，美國隨即表態支持此一判斷。以色列軍方隨後空襲黎巴嫩首都貝魯特，擊斃真主黨一名高層以作報復。亂局還未有了期之際，一波未平一波又起，哈馬斯領袖哈尼亞在伊朗德黑蘭出席新總統就職禮後遭暗殺，伊朗直指是以色列所為，而且獲得美國授權。

今次暗殺事件令外界震驚，儘管以色列還未承認責任，但中東有能力和有動機策動暗殺的國家，除以色列沒有其他。伊朗一直扶植黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝針對以色列發動襲擊，哈馬斯背後也有伊朗支持，今次哈馬斯領袖遇刺身亡，對哈馬斯肯定是個重擊。伊朗繼今年4月遭以色列空襲其駐敍利亞大馬士革領事館後，如今又有重要人物在首都境內遇刺，再次印證其防禦出現漏洞，面目無光。

目前局勢未明，外傳伊朗最高精神領袖哈梅內伊已下令直接攻擊以色列，報復哈尼亞遇刺，但今年4月伊朗亦曾向以色列發射200多枚導彈和攻擊型無人機，作為駐敍利亞領事館被炸的回應，最終卻似一場「大龍鳳」、「無人機大匯演」，以色列並無重大傷亡。伊朗不敢戰，今次會否也是一樣，只能拭目以待。

不過，對以國總理內塔尼亞胡來說，繼續多方位挑起事端，卻是延續政治生涯的必要手段。他日前到訪美國跟拜登、賀錦麗和特朗普會面，三者都向其表明以巴戰爭應該結束，而內氏亦受到國內逼宮壓力，若不延續戰時狀態，以巴戰爭又無疾而終，勢必下台。他顯然認為只要繼續打擦邊球，對伊朗支持的地方武裝進行定點打擊，不至於挑起中東大戰，美國便會全力支持，其政權便可得保。