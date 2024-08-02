坦言集：伊朗能忍嗎

哈馬斯政治局主席哈尼亞在伊朗德黑蘭遇襲身亡，巴勒斯坦的戰爭可能進入新的激化階段。

當前形勢是以軍蓄勢進攻真主黨，但是否地面進侵黎巴嫩還未清楚。轟炸黎巴嫩首都，卻顯示出以軍在黎巴嫩的軍事行動不會有限制。此時殺哈馬斯首領，也表示以軍不懼怕伊朗，明顯對伊朗挑釁，可能便是希望伊朗出兵，引發大戰。而以色列的大戰應該是全面空襲，不是迅即的地面攻擊。不過，若以色列繼續的斬首行為和瘋狂的空襲，不能使哈馬斯、真主黨以至伊朗屈服，大戰便會演變成全面的戰爭。伊朗若不再忍讓，也難忍讓，因為不反制的話，無以向伊朗軍民和巴勒斯坦的地方武裝、真主黨、胡塞武裝交代。即使伊朗不直接出兵，或只用導彈等攻擊回報，其餘的地方武裝必然加強對以攻擊；少了伊朗直接參戰，但伊朗必然增加武器供應。以色列既然可以打擊伊朗首都德黑蘭，伊朗怎會不指示對以色列政經重鎮特拉維夫加強攻擊？戰事只會激化。

伊朗出現連續的以軍斬首行動成功，反映出伊朗情治部隊被滲透，與以色列的競爭變成優劣之比，這掣肘了伊朗的反制能力，也反映出伊朗的政治還受着親美勢力的抑制，軍政未能團結一致，不敢作根本的一擊。是韜光養晦，忍讓一時以促進經濟建設？抑或是不惜一戰，以解國家與中東的長期困局？後者涉及對勝負形勢的衡量。伊朗可依靠的只是地方武裝，反而親美的有沙特阿拉伯、埃及、阿聯酋、約旦，乃至伊拉克的部分勢力、庫爾德人的割據政權，還有美國從敍利亞運往伊朗、巴基斯坦、阿富汗邊境的伊斯蘭國。表面上以色列被包圍，但在美國的支持下，海陸空都沒法對之封鎖。親美各國不敢出兵助以，但還可形成以色列南方屏障。

以色列與伊朗之爭，並不是伊朗可以佔盡優勢，特別是伊朗參戰時以色列及美國會怎樣作戰，仍難估計。因此，伊朗的忍讓，是讓真主黨引誘以軍北上來將之耗死的上策。但以軍卻以空襲代替陸路出擊，遲遲不北上。這樣耗着，必然讓以色列增加斬首行動，終使伊朗無法忍讓。但真主黨等的攻擊也同時帶有誘使以軍出兵的陽謀。哪一方損失最大，哪一方忍受不了，全面戰爭便會出現。這會在幾日、一個星期或更長時間之後發生呢？

中東戰雲密布，只有惡化成大戰，不可能和平解決了。