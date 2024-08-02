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巴士非禮女子 非裔色狼就逮

【本報訊】昨晨8時38分，一名27歲女子乘搭巴士抵達元朗喜利徑附近，期間在車上懷疑被一名男子非禮，事主隨即通知車長停車並報案求助。警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「非禮」拘捕一名46歲、持有香港身份證的尼日利亞籍男子，並把他帶走調查。
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