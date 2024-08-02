8月2日(五)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月02日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
巴士非禮女子 非裔色狼就逮
【本報訊】昨晨8時38分，一名27歲女子乘搭巴士抵達元朗喜利徑附近，期間在車上懷疑被一名男子非禮，事主隨即通知車長停車並報案求助。警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「非禮」拘捕一名46歲、持有香港身份證的尼日利亞籍男子，並把他帶走調查。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20240802-0802_00176_265/巴士非禮女子--非裔色狼就逮
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc