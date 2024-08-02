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大埔上水掃黃 12內地女落網

涉案女子被帶走。 涉案女子被帶走。
涉案女子被帶走。
【本報訊】大埔區警員聯同入境事務處人員，於前日下午約3時，在大埔大埔墟及上水石湖墟一帶展開代號「火石」的掃黃行動，期間在大埔廣福道、大明里、靖遠街、上水新豐路、新康街及新財街多個單位，以涉嫌「違反逗留條件」拘捕共12名內地女子（32至50歲），她們已被帶走調查，稍後將交由入境處跟進。
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