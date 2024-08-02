8月2日(五)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月02日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
大埔上水掃黃 12內地女落網
涉案女子被帶走。
【本報訊】大埔區警員聯同入境事務處人員，於前日下午約3時，在大埔大埔墟及上水石湖墟一帶展開代號「火石」的掃黃行動，期間在大埔廣福道、大明里、靖遠街、上水新豐路、新康街及新財街多個單位，以涉嫌「違反逗留條件」拘捕共12名內地女子（32至50歲），她們已被帶走調查，稍後將交由入境處跟進。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20240802-0802_00176_264/大埔上水掃黃--12內地女落網
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc