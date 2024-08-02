毆劫老婦卑劣 印度漢囚42月

搶手機現金 碌卡掃貨5萬蚊 去年中一名印度男子涉嫌在中環和安里對開，搶走一名七旬姓劉老婦的手機及內有3,000元現金、11張信用卡的銀包後逃去。該印度漢其後再盜用事主的信用卡前往中環、屯門多間商舖「掃貨」，狂碌近5.4萬元。涉案印度漢昨在荃灣法院（暫代區院）承認搶劫、盜竊及企圖盜竊共15罪。區院暫委法官祁士偉批評被告以武力對待老年人，是加刑因素，認為案情嚴重，判處被告監禁42個月。

21歲印度裔被告Nishant文利安，持香港身份證，報稱任職地盤工。他承認於2023年8月13日在中環和安里和安樓外搶劫一名劉姓女子，並劫去一部手機、一個黑色卡片套、現金3,000元及11張信用卡。他另承認9項盜竊罪及5項企圖盜竊罪，指他於同日至案發翌日，分別在中環及屯門多次用涉案信用卡簽帳購物。

暴力攻擊需加刑 案情指，2023年8月13日早上，被告在中環和安樓外從後踢跌女事主，被告隨即打開事主的腰包，劫去她的手機、信用卡及現金。事後有途人報案，事主需送院檢驗。被告劫去11張信用卡後，使用其中5張卡進行未經授權交易，包括購買金鏈、兩部iPhone、一個Gucci銀包、多件衣物、香水，及到快餐店買漢堡包等。被告另曾嘗試購買一部iPhone及香煙不果。他最終於同年8月15日被捕，其穿在身上的衣物亦為贓物。

辯方求情時提及，被告因飲醉酒而失去自控能力，並非有預謀地犯案，且深感後悔。惟法官判刑時認為，一眾控罪中以搶劫罪最嚴重，被告雖沒有武器，但以暴力攻擊老婦，屬加刑因素。法官以45個月監禁為搶劫罪的量刑起點，其餘控罪起點為30個月監禁，計及認罪扣減及量刑整體性，最終判處被告入獄42個月。案件編號：DCCC 1270/2023