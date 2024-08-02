醫健：職場健康：炎炎夏日 通風散熱攻略

在持續高溫天氣下，大家特別警惕中暑的風險，尤其是在戶外露天或沒有冷氣的室內工作，以及在熱源或發熱設備附近進行工作。僱主應預先為有關員工進行熱壓力風險評估，並採取控制措施，包括靈活編排工作時段、設置遮蔭上蓋、加設通風和散熱設備、用工具協助工作、減輕工作速率或負重等減少體力勞動、提供清涼飲用水並提醒員工適時補充水分，和安排員工休息，例如每工作兩小時安排有10至15分鐘休息，並在工作暑熱警告生效時，按工作環境、已提供的防暑措施和勞動量等再調整休息時間，以減低僱員中暑的風險。

增加通風和散熱是預防中暑的關鍵因素之一。僱主可在工作地點設置空調或通風設備，降低環境溫度和濕度，並抽走熱空氣。若因環境限制而不能提供空調，可盡量打開窗戶、設置吹風機加強空氣流動，增加散熱效果。在戶外工作地點，可考慮使用噴霧風扇，而在偏遠或取電不方便的地方，可以考慮使用太陽能風扇。若果設置吹風機或風扇有困難，又或者僱員需往來不同的地點工作，僱主亦可提供便攜風扇幫助員工散熱降溫。

另外，僱員應穿着淺色、薄身及寬鬆的衣服，或具有良好吸濕排汗功能的衣料，以幫助身體散熱。僱主為僱員提供工作服時應考慮這些因素，同時，亦可為戶外工作的僱員提供有良好排汗快乾功能的防曬手袖，有助散熱及避免手臂皮膚曬傷。另外，僱主亦可考慮向僱員提供含冷凍包/製冷裝置的冷凍衣，減低中暑風險。

職業安全健康局

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