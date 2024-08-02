電動單車駛上公路 執法部門車輛「護送」 片段網絡瘋傳 騎士遭指摘「起碼4條罪」

【本報訊】網上瘋傳一段長約43秒的「車Cam」短片，顯示在本周三（7月31日）下午4時許，一輛亮起警示燈號的執法部門車輛，沿屯門公路往元朗公路方向行駛，剛駛過港鐵兆康站對開上橋時，前方一名戴黑超、口罩、穿白衣及孭背囊的男子，正駕駛電動單車沿快線貼近分隔石壆緩緩行駛，在其身旁駛過的車輛紛紛減速，以免發生意外。