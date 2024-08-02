電動單車駛上公路 執法部門車輛「護送」 片段網絡瘋傳 騎士遭指摘「起碼4條罪」
【本報訊】網上瘋傳一段長約43秒的「車Cam」短片，顯示在本周三（7月31日）下午4時許，一輛亮起警示燈號的執法部門車輛，沿屯門公路往元朗公路方向行駛，剛駛過港鐵兆康站對開上橋時，前方一名戴黑超、口罩、穿白衣及孭背囊的男子，正駕駛電動單車沿快線貼近分隔石壆緩緩行駛，在其身旁駛過的車輛紛紛減速，以免發生意外。
執法部門車輛沿快線駛至，車上警員見有人駕駛電動單車，隨即減速尾隨「護送」，惟當時黑超男疑未醒覺斷正，繼續驅車前行，影片至此結束。至於事件後續如何，網民則未有交代。
有網民留言指摘黑超男，「呢啲人簡直離晒譜呀，起碼最低消費4條罪，佢呢鑊都會幾飽」、「上斜都唔使用腳踏嘅？九成九係電動單車喇！仲要踏出嚟Highway離晒譜！」另有人則戲言「唔試吓架單車嘅極限，下次點上港珠澳大橋呀？」
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