硅谷國際發明節 中大奪11獎

【本報訊】香港中文大學的科研項目於2024年美國硅谷國際發明節獲得11個獎項，當中包括5個金獎及3個銀獎，其中兩項發明兼獲特別獎，例如「合生製劑（SIM01）用於緩解「新冠肺炎長期綜合後遺症」研究，獲得金獎及國際發明聯盟協會（IFIA）獎。研究指出SIM01可以緩解多種長新冠症狀，對疲勞、記憶力減退、注意力不集中、腸胃不適和全身不適療效顯著。

「XoMuscle仿生人造肌肉」則取得金獎、中國發明協會（CAI）獎及美國聯合發明協會（UIA）獎。XoMuscle利用纏繞式3D快速打印技術設計的高精準、高倣效人造肌肉。

仿生肌肉增肢障者活動能力 一塊細小的XoMuscle就能輕易舉起20公斤重的水桶，可用於提升肢體障礙患者的活動能力。

另外「Hope4Care擴增實境復康訓練系統實時步態分析與視覺回饋之人機互動平台」奪得金獎，研究研發一個全新復康體驗，透過兩側力學測量進行實時步態分析，加上互動回饋，增強使用者體驗感受，可提升訓練動力。

中大副校長岑美霞表示，中大在今年硅谷國際發明節取得空前成功，充分展現中大優秀的團隊合作精神和追求卓越的不懈決心，研發多項能貢獻世界的嶄新發明。而今次獲獎項目中，有3個是中大於InnoHK創新香港研發平台研究中心與其他國際頂尖院校共同開發的研究成果；另有3個項目已經在大學支持下，由中大學者創立初創企業或社會企業，將研究成果商品化。