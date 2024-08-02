消防指示未遵者眾 半年檢控已破千宗

針對性巡查逾700幢 楔開防煙門最嚴重 佐敦華豐大廈早前發生奪命大火，引起社會關注舊樓消防安全問題。消防處昨日召開記者會，介紹對舊式商住樓宇特別執法行動。副消防總長（樓宇改善）翁錦雄表示，行動對約1,000幢火警風險相對較高的舊式商住樓宇進行巡查，預計今年底前完成行動。截至今年6月底，處方因應香港法例第572章巡查逾1.1萬幢目標樓宇，並發出超過30萬張「消防安全指示」；惟消防指示過期卻無執行的個案，在今年首6個月的檢控數目已是去年全年的3倍。

翁錦雄表示，第572章《消防安全（建築物）條例》主要針對樓宇消防設備，條例現正進行修訂，若通過後未來或可協助沒有能力的年老業主等作消防維修，以及對有能力維修卻不遵從消防指示的業主加強罰則。

檢控數目已屬去年3倍 不過，在局方巡查後發出消防指示，而指示過期卻沒有執行的個案，在2023年全年有多達300多宗相關檢控；而截至今年6月底，局方已向逾1,000宗個案提出檢控，屬去年全年3倍。對於檢控宗數大增，翁錦雄表示，每個檢控個案出現的問題均不同，例如若大廈已被發出指示5至6年卻無盡力執行，則會作出檢控。

至於透過特別執法行動加強香港法例第95F章《消防（消防火警危險）規例》的執法工作，主要是檢查樓宇有否人為的火警風險。消防區長（港島東）黎健武表示，處方已針對700多幢風險較高的舊式商住樓宇進行約6,900次巡查。處方經巡查後發現，在已發出的「消除火警危險通知書」中，有75%、即3,866張屬防煙門被楔開、防煙門損壞及阻塞逃生通道此3類問題，其中有32%為防煙門被楔開，屬發出通知書中佔比最高的原因。

年底將完成高危廈巡查 黎健武補充指，在發出通知書後會再進行覆查，以確認大廈處理相關問題。黎舉例指，一般而言若有雜物阻塞逃生通道，會要求大廈業主須在24小時內移除，未有改善即會檢控；防煙門損壞則會「畀多少少時間維修」，因應損壞程度不同約在30日內覆檢。

被問及未來會否繼續展開特別執法行動，翁錦雄表示有繼續行動的方向，但是仍需要待今年年底正式完成巡查工作後，參考數據分析哪一類型的大廈有較大的需要，才能作下一步行動。