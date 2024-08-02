的哥詐病拒載 罰款4000停牌一個月

【本報訊】一名女子在落馬洲口岸的士站，欲乘搭市區的士前往元朗，但司機知悉目的地後，疑聲稱身體不適並拒載。的士司機其後被票控在的士站沒有接受租用罪，他否認控罪，案件昨在粉嶺裁判法院受審，並被裁定罪名成立。裁判官判處被告罰款4,000元，停牌一個月。

被告知目的地後稱不適

本案被告是鄭偉德，被票控一項「在的士站沒有接受租用罪」，案件由粉嶺裁判法院暫委裁判官朱仲強審理。劉姓女乘客供稱，2024年2月19日下午5時許，她與胞弟一家四口，在落馬洲口岸的士站，打算搭的士往元朗。因現場沒有俗稱「綠的」之新界的士，故改乘由被告駕駛之「紅的」（市區的士）。被告曾幫她搬行李，惟知悉目的地後，即稱身體不適拒載。被告昨出庭自辯，指當日連續工作多時，感到不適合駕駛。