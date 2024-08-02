東呼即應：舔鐵柱肉緊 耍功夫呻吟 港男街頭怪行嚇窒旁人

【本報訊】網上不時流傳奇怪影片，引起網民熱議。最近最廣為人傳的影片，要數一個背包男蹲下身來，用舌頭醉心舔一條鐵柱，他的行為被網民戲稱「戀柱」，也有人直斥其行為惡心。另有港男在公眾地方耍功夫，表面剛勁的招式配以高八度的呻吟聲怪叫，聽得網民毛骨悚然，驚慌失措。

影片瘋傳 網民斥惡心 上月底瘋傳一段長約15秒的「舔柱男」影片，一名身穿黑衫長褲，理短髮及背着背囊的一個年輕男子，外表看來與常人無異的他，竟然在天水圍區內某輕鐵站馬路對出突然跪下來，旁若無人地伸出舌頭，陶醉地狂舔街邊一條路柱。片段可見有人從遠處拍攝，男子亦一度望向鏡頭，引來大批網民口誅筆伐，直斥該港男行為惡心，又戲稱他是日本漫畫《鬼滅之刃》鬼殺隊中的女角色「戀柱」。

另一短片則顯示一名身穿粉紅色T-恤及迷彩短褲的男子，在一個疑似屋苑的平台練武。表面看來，只見該男子耍着功夫套路，雖偶有無厘頭招式，大致看起來無異。惟該男子在耍功夫時會以高八度，類似女人唱大戲般的聲線呻吟，每耍一下就呻吟一聲，有時更會提高聲線，聽得人渾身不自在，毛骨悚然，長約一分鐘的短片至少叫了30聲，可謂虐殺市民耳朵。