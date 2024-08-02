東呼即應：公共場所衞生差 台童睇戲染「椰菜花」

東呼即應分析風險 無性行為亦可感染 台灣傳媒驚爆有10歲童在戲院看戲後確診染上俗稱「椰菜花」的性病疣。另有病患更在額頭、耳朵出現「椰菜花」。市民對《東呼即應》表示，擔心社交場所清潔不徹底，無辜染上暗病；有皮膚及性病科專科醫生指尖銳濕疣或性病疣，理論上可存在於生活環境中，預防心得是注意個人衞生、有需要時自備拖鞋、毛巾等個人物品。耳鼻喉專科醫生就提醒，HPV病毒有機會透過口交，感染到口腔、鼻咽、喉部等位置，如不及時處理，或會演變成可致命的頭頸癌。

台灣近日有新聞指一個沒有性經驗的男生，確診俗稱「椰菜花」的性病疣。當事人只是10歲男童，而報道指醫生推測男童是在戲院接觸到之前看戲觀眾殘留在座椅上的體液而致病。而椰菜花不僅局限出現在私密部位，早前亦有台灣男大學生，在額上長出椰菜花狀肉粒，被確診染上「椰菜花」；去年高雄也有27歲男子，在眼皮長了「眼挑針」，不但被確診「椰菜花」，經檢查後更發現，在他手腳及口腔內也長出「椰菜花」肉粒。

市民蔡小姐指有聽過「椰菜花」之事，惟她指「哇，好核突！」不想形容；鄭氏姊妹指椰菜花凹凸不平，覺得它長在大腿兩側；至於是怎樣傳染，何先生就認為是皮膚接觸，在進行性行為時傳染；容小姐就估計患者生活不健康，有很多性伴侶所致。

其實，俗稱「椰菜花」的性病疣又名生殖器疣，醫學名稱是尖銳濕疣，大多是由人類乳頭瘤病毒（HPV）6及11型所引致。根據衞生署統計，2021年患上此病的男性有1,074人，是女性的3.3倍，主要是經性行為傳播。

皮膚傷口抵抗力差需小心 皮膚及性病科專科醫生陳俊彥指，尖銳濕疣或性病疣絕大部分是經由性行為傳染，理論上這病毒存在於生活環境中，若真有患者把病毒污染了環境，巧合地有另一位市民接觸到而其皮膚表面又有傷口及抵抗力不足，令他感染風險增加。

陳指，尖銳濕疣比較喜歡長在黏膜附近，或性器官附近的皮膚，故大部分都長在男士陰莖、陰囊及肛門附近，女士則長在外陰位置。至於身體其他地方機會較低，惟醫學文獻確實曾在腋下、臉及口腔等位置記錄過性病疣蹤迹。而絕大部分由HPV引起的疣，都不是性病疣（尖銳濕疣），跟性病沒關係，絕大部分也沒大礙，市民不用過分擔心。

口交傳HPV病毒可致頭頸癌 耳鼻喉專科醫生鍾耀基就指，HPV6及11型是比較常見而低風險病毒類別，惟若感染HPV16或18型，患癌症機會便大增，而頭頸癌就因HPV病毒而引起，在香港約佔比例10%至20%。

頭頸癌的最常生長位置順序分別是鼻腔、口腔及咽喉。而口腔癌常見位置是在舌頭生長及在口腔側壁，若看到口腔長了肉粒，增生演化有機會變成潰瘍，狀似長出痱滋，面積也愈來愈大，逾4星期也沒好轉及痛楚加劇就要及早就醫。

接種疫苗是預防HPV的方法，鍾指愈早接種HPV疫苗愈好。其他如使用安全套進行性行為，避免口交等，都是預防方法。亦因男性將致癌HPV傳染給女性的風險，比起女傳男高約5倍，而致癌HPV亦有機會誘發女性患子宮頸癌，故男士亦應接種HPV疫苗。

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