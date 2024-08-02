上半年無鼠百分比 灣仔87%全港最差

【本報訊】食環署於今年2月初宣布，更改鼠患參考指數調查方法，利用熱能探測攝錄機配以人工智能技術調查各區鼠隻活動情況，全面取代以往依靠老鼠咬囓誘餌的普查方法，並以「無鼠百分比」顯示全港及各區鼠患情況。署方昨日公布上半年調查數字，整體「無鼠百分比」為95.1%，18區中最差為灣仔區，相關的百分比僅87.1%，亦是唯一低於九成的地區。

西貢區最佳 達99.4% 18區之中，以西貢區情況最好，「無鼠百分比」達99.4%，南區、沙田區及大埔區則高於98%；連同灣仔區，共有5區的「無鼠百分比」低於全港整體95.1%的水平，包括深水埗區（90.30%）、九龍城區（93.0%）、旺角區（94.0%）及葵青區（94.6%）。

食環署表示，每次鼠隻活動調查抽選，有共約2,000個鼠患風險地點安裝熱能探測攝錄機，拍攝鼠患情況。今次調查範圍涵蓋署方提供防治蟲鼠服務的公眾地方，正與房屋署和康樂及文化事務署商討，明年擴大調查範圍至公共租住屋邨、公園和康樂設施等。署方指，會因應各調查地點數據，採取針對性措施和跟進行動，亦會參考調查結果及其他相關因素，在下半年調查中作出調整，令安裝熱能探測攝錄機的地點更具代表性。