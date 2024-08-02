禁餵野鴿生效 議員倡口岸宣傳

【本報訊】《2024年野生動物保護條例》昨日起生效，餵飼野鴿最高被罰10萬元及入獄一年。環境及生態局副局長黃淑嫻、漁護署官員聯同議員李世榮到港鐵坑口站外宣傳新條例。李世榮表示，希望當局做好執法培訓，長遠考慮引入科技執法；並建議政府加大宣傳力度，讓市民及旅客了解新例，又指暫未有人因餵野鴿而被口頭警告。

李世榮表示，野鴿聚集會引致環境衞生問題，鳥糞或羽毛可能傳播病毒，期望法例生效後情況有改善。他建議，當局為執法人員提供培訓，亦歡迎市民舉報，長遠考慮引入科技協助執法，例如善用閉路電視等，並在不阻礙市民的地方增加鴿社和種植適合野鴿的食物，逐步讓野鴿回到原有棲息地。

避免遊客誤墮法網 漁護署早前表示，新例生效後首個月，若發現非法餵飼野鴿或野生動物，會先口頭警告。問到新例生效後，局方有否發出口頭警告，李世榮指暫時未有，呼籲市民遵守法例。他又指，在宣傳期間發現有市民不清楚新例，加上旅客亦未必知道香港禁餵野鴿，建議政府在入境口岸、遊客區及有較多野鴿出沒的地方加強宣傳。