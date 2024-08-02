太子站施襲藏武阻執法 5男候懲

【本報訊】2019年8月31日，有示威者在港鐵太子站涉嫌襲擊警員，並毀壞站內設施，最終多人被捕。其中5名男子分別被控襲警、阻差辦公等罪，他們否認控罪並受審。裁判官陳志輝昨在九龍城裁判法院裁定5人面對的控罪均罪成。陳官下令眾被告須還押至8月15日判刑，期間為他們索取背景報告。

官：毫無合理疑點 5名受審被告依次為顧文軒（28歲，調酒師）、葉禮豪（22歲，無業）、蔡浩賢（27歲，侍應）、郭俊駒（40歲，售貨員）及鍾日傑（31歲，文員）。5人被控於或約於2019年8月31日，在太子站月台，或月台上的公眾地方干犯罪行。其中顧文軒和蔡浩賢分別被控「襲警」罪，即襲擊警員16147及7889；葉禮豪被控「阻差辦公」罪，即故意阻撓警員33531；郭俊駒和鍾日傑被控各一項「在公眾地方管有攻擊性武器」罪，指他們無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即一個能發出雷射光束的裝置。

據控方案情指，本案源起於案發當日，有示威者在旺角集結，之後眾人逃入旺角港鐵站，警員入站內驅散，部分人乘坐列車到太子港鐵站。期間，眾被告分別襲警及阻差辦公，亦有被告被揭發藏武。辯方分別爭議被告的行為是否構成阻差、有否作出指稱襲警行為，及爭議證物鏈。結果，裁判官認為控方已舉證至毫無合理疑點，裁定5人罪成。案件編號：KCCC 1429/2023