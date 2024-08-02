公院3年557宗投訴醫生 僅4案判罔顧責任

申索按年17%上升 稱和解取決複雜性 醫療失誤事故頻生。政府提交的數據顯示，醫務委員會在過去3年共接獲557宗涉及公營醫院醫生的投訴，當中82%遭駁回，截至今年7月，當中有99宗作進一步跟進。在這段期間，醫委會就7宗早前牽涉公營醫院醫生罔顧對病人應負的專業責任的投訴完成紀律研訊，當中有4宗裁定成立，牽涉5名醫生。在申索個案方面，醫院管理局在過3年接獲292宗，去年佔102宗，較前年上升17%。

政府向立法會財務委員會提交的文件指出，截至今年7月，在醫委會收到557宗投訴中，458宗由醫委會初步偵訊委員會決定駁回投訴或不進行調查，99宗作進一步跟進。對於跟進的方式，政府指包括轉介予醫委會研訊小組作紀律聆訊以決定投訴是否屬實，或予醫委會健康事務委員就有關醫生的健康情況進行調查等，如研訊小組裁定投訴成立，小組可作出不同的命令，例如對有關醫生作出公開警告或譴責、暫停甚至吊銷有關醫生的註冊，同樣地，如健康事務委員會認為有關醫生的健康狀況不適合執業，亦可對暫停至吊銷有關醫生的註冊。

去年102申訴只有8宗和解 對於申索個案方面，醫管會在過去3年收到292宗，即2021至2023年分別是103、87及102宗，2023年較2022年上升17%，而透過庭外和解作出賠償的申索個案，過去3年分別是17、10及8宗，合共35宗。醫管局指達成和解所需的時間取決於每宗申索個案的性質和複雜性，例如2023年呈報的102宗申訴個案中，截至今年7月24日，只有8宗達成和解。另外，醫管局在2023年就21宗2021至2023年呈報的申索個案達成庭外和解。

實際上，醫管局早前向立法會提交的文件披露，2023年第4季至2024年第一季共錄得17宗醫療風險警示事件，以及有42宗重要風險事件，合計有59宗醫療事故。風險警示事件包括有8宗涉及進行外科手術/介入手術程序後在病人體內遺留工具或其他物料、4宗涉及錯誤為病人或某身體部位進行外科手術/介入手術程序，以及3宗涉及導致病人永久喪失功能或死亡的其他不良事件等醫療事故。至於重要風險事件，包括39宗涉及可導致死亡或永久受損或具重大公共衞生風險的錯誤處方藥物、3宗涉及可導致死亡或永久受損的錯辨病人身份事件。

過去3年醫管局接獲申訴個案