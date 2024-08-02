賀港隊奧運奪獎 亞博工展會首日免費入場

【本報訊】香港工展會購物節2024今日正式開幕，參展商戶則於昨日密鑼緊鼓作準備。此次工展會將有逾250個商家參展，分為6大不同的展區，包括食品、日用品及化妝品等多種品類，同時，為慶祝港隊在巴黎奧運奪獎，主辦方表示將有一系列優惠活動及贈品。不過，有首次參展的商家指，因在亞博館舉辦，起初擔心路程較遠會影響人流，但得知大會已做足配套後已有所放心。

紛推優惠 盼吸留港消費 廠商會副會長兼展覽服務有限公司副主席莊家彬稱，為慶祝港隊運動員奧運奪獎，將推出加碼優惠，包括開幕首日公眾可免費入場，以及原先每天首90個入場人士可獲得價值190元的禮包，相關名額將增加到180個。莊家彬續指，除主辦方優惠外，各參展商亦有不少優惠，如食品參展商提供的「1元臘腸福袋」、「50元鮑魚福袋」及「99元馬來西亞新鮮D200黑刺」等。另外，主辦方亦設有「Chill飲Chill食」區，工展會期間每天將邀請不同的專業調酒師駐場，每日亦有30杯免費雞尾酒供入場人士品嘗。

海產食品參展商李先生已是第5次參加工展會，他表示若銷售情況能與去年持平已算不錯，又指此次參展帶來了很多新口味食品，並在價格方面讓步，希望能讓更多人認識和了解到他們的產品。

另一食品參展商B哥則是首次參展，並獲主辦方在各方面協助，希望能通過參展做更多生意。他坦言，現在的經濟環境不是很好，不少香港市民會選擇北上消費，他就此次參展將推出不少優惠，希望能吸引港人留港消費。另外，B哥稱最初曾擔心工展會在亞博館舉辦，位置過於偏僻而影響人流，不過看到主辦方的配套設施，也放心下來。

是次工展會將在亞洲國際博覽館5號展廳舉行，票價為每人10元，今天開幕首日可免費入場。開放時間為上午10時30分至晚上7時。