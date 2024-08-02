引入車隊 的士業：有助改善服務

【本報訊】為提升的士服務質素，當局推出全新的士車隊制度，最終收到15份申請書。運輸署於本周三（7月31日）表示，評審委員會選取了5份獲得最高分數的申請人，獲發批准的士車隊牌照，合共有3,500輛的士，佔全港的士數量近兩成。有業界人士認為，的士車隊有助改善服務質素，令非法白牌車失去生存空間。

稱不會只顧等接網約單 汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強昨日出席電台節目表示，的士車隊符合港人需要，可為業界樹立新形象，撥亂反正，改善服務質素。他指車隊的士針對客戶不同需要，對其他街車的士生意影響不大，只會相輔相成。至於車隊的士會否只接價錢較高的網約服務，他指要視乎網約系統在司機接單時會否顯示目的地。

其中一間獲選的車隊星群的士服務有限公司，其執行董事鄭敏怡在同一個電台節目亦表示，不會出現司機寧願等接網約單亦不做街上截車生意的情況，又指司機「揀客」同樣會少了做生意機會，相信市場會調節。

鄭敏怡稱，目前有350輛新車加入車隊服務，目標是明年下半年有450輛新車，包括純電動車及可放置輪椅之的士，但不考慮引入4座位或5座位的士；收費水平則會較咪錶價貴約10%至25%，認為屬於乘客可接受水平，期望在5年牌照期內回本。她表示，已聘請約50名司機加入車隊，未來會大規模招聘，加入後會安排評估駕駛技術，以及接受簡單外語訓練等。