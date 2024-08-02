服務45年 兩港鐵元老長情 守護乘客每一程

通車初期任「紅衫魚」助理 教導出入閘買飛 本港第一條地下鐵路於1979年10月1日通車，除了帶動公共交通革新外，亦令職場多了一批從青春少艾做到年過60的元老打工仔，在地鐵開通初期已加入港鐵公司的張少玲和孟笑薇已服務港鐵45年，她們笑言：「唔覺做咗45年，眨吓眼就過咗。」回憶當年，兩人指最初是身穿紅色制服、協助乘客熟悉鐵路設施的公關助理，再到日常處理票務、客務及車務的站務主任，除了薪酬福利吸引，工作期間認識一班好同事，並與乘客結下深厚緣分，因此幾十年不離不棄。

1979年通車的首條地鐵連接石硤尾至觀塘，共9個車站。當時，地鐵是全新的交通工具，一般連買票、入閘都需教導，前地下鐵路公司特意招聘約170名公關助理，於通車初期教導乘客使用電子化設備買票、找換零錢和出入閘等，因身穿顯眼的紅色制服，她們又被稱為「紅衫魚」，現年64歲的張少玲曾是其中一員。她憶述，當時市民對地鐵系統感到非常新奇，曾有婆婆因「好驚」而拒絕用扶手電梯，亦因隧道「黑麻麻」而不敢上車。

難忘世紀黑雨水淹車站 現年66歲的孟笑薇在地鐵開通兩周後加入港鐵，她指通車初期，市民不懂使用電子化設備而烏龍百出，如乘客會於閘機入票口投入硬幣或塞入紙幣，甚至放入車票後俯身過閘機等。當時只有單程車票，當值的「紅衫魚」要站在閘機一旁，一旦乘客入票後閘機未彈出車票，職員需立即打開閘機取票，「如果冇人睇住，啲客趕時間返工可能跳閘，出咗去再補飛」。

隨着乘客日漸熟習鐵路運作，「紅衫魚」亦功成身退，張少玲及孟笑薇其後轉任黃大仙及石硤尾站站務主任。回顧45年鐵路人生，張少玲指去年9月的世紀黑雨最為難忘，她負責翌日早更，整個車站當時非常污糟，布滿泥濘、雜物及垃圾，電梯停止運作，整個黃大仙站只有地勢較高的車站控制室逃過水浸一劫，「成個站（被）蹂躪到呢……我諗我今生今世都唔會忘記」。港鐵同事在最短時間內恢復車站運作和列車服務後：「好多乘客走嚟同我講：『多謝你哋、辛苦你哋』，好窩心。」

孟笑薇去年年屆退休之齡後，以「半職」身份回歸團隊，擔任客務聯絡主任，成為時下盛行的斜槓族（Slasher），多年來她與附近街坊累積深厚感情，曾被乘客票選為最佳站務員，在200多張支持票中，就有一票是來自認識超過40年、橫跨四代的韓氏一家，「我覺得好感動，原來自己服務係得到街坊嘅認同」。