劍后江旻憓凱旋而歸 劍神張家朗今返港

巴黎奧運香港代表團部分成員昨日早上返抵香港，當中包括「微笑劍后」江旻憓凱旋而歸，消息指「劍神」張家朗則於今日返港。江旻憓於昨晨約6時抵港，在機場大堂面對大批粉絲迎接，她表示很感動並多謝市民支持運動員，很高興能回到家，回港後希望見多些小朋友，和更多人分享這面金牌的喜悅，跟大家一同慶祝。

江旻憓又感謝一眾前輩運動員的努力及付出，憑着對運動的熱愛，在當時資源較現時少的情況下，仍努力為香港爭取好成績，令他們這一輩可以有更多資源追逐夢想。

江指將用獎金成立慈善基金 至於她所獲得的獎金將如何運用，她稱希望成立慈善基金或社企幫助小朋友。她同時恭賀港隊何詩蓓及張家朗在奧運取得獎牌。她稱，運動員的努力及對運動的熱愛，很多時不是用成績去衡量的。

香港劍擊天后江旻憓於巴黎奧運女子重劍個人賽決賽火併法國劍手瑪露，在一度落後1比7的情況下，成功絕地反擊，激鬥賽和至12比12後，終憑「決一劍」刺中瑪露的身軀而反勝。她在上屆奧運女子重劍8強遺憾出局，賽後邊哭邊道歉：「我會回去再練好一點。」3年後，她帶着「世一」銜頭，第3次踏上五環舞台，這次她終於不留遺憾。江旻憓奪金後將獲得「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」的600萬元現金獎賞。

香港劍擊隊在今屆巴黎奧運表現出色，江旻憓於女子重劍勇奪金牌。而在國際劍聯（FIE）早前最新公布的世界排名中，江旻憓繼續坐穩女重「一姐」后座。