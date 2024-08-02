奧運100米自由泳 飛魚何詩蓓再摘銅牌

2屆奪4獎 港隊第1人 巴黎奧運百米女飛魚大戰鬥得激烈，「香港女飛魚」何詩蓓（Siobhan）周三（7月31日）於拉德豐斯體育館舉行的100米自由泳決賽，游出52秒33成績，屈居於世界紀錄保持者、瑞典史祖絲當及美國華裔泳將簡愛之後，再次為港勇奪一面銅牌。何詩蓓於兩屆奧運累積兩銀兩銅共4面獎牌，成為香港目前擁有最多奧運獎牌的運動員，這亦是港隊歷來第13面奧運獎牌。

日前已在200米自由泳獲得銅牌的何詩蓓，於100米自由泳由初賽至準決賽均表現出色，首名晉級，決賽排第4線道出賽的她，被兩位澳洲泳手積克及奧姬娜嫺左右夾擊。金牌戰8大女飛魚鬥得精彩，何詩蓓一直保持頭三甲位置，轉池時進佔第二位，到最後衝刺時刻，瑞典名將、世界紀錄保持者史祖絲當如飛一般後上率先觸池，時間為52秒16奪得金牌，第二名是美國泳手簡愛，時間52秒29，何詩蓓得第3，時間52秒33。

成功秘訣是保持熱情 「多謝自己相信自己，今屆比上屆老了3年，我覺得自己成長了，多謝身邊所有人的幫助，時刻提醒令我進步。」何詩蓓賽後表示，她很享受整個比賽過程，並透露東京奧運後曾有退役念頭，對於是否繼續參加下屆奧運，她表示暫時未有決定。「其實東京奧運後有想過，究竟應否退役，還是繼續游，當我決定繼續，就想好好享受，游泳是不容易的運動，如果每日都做不喜歡的事，無法捱足3年。」她指保持高水平的秘訣：「只要保持熱情，就不會覺得辛苦，每日都享受，當自己決定來巴黎時，就做到自己最好。」

何詩蓓表示，來巴黎比賽目標不是為了金牌，「只希望做到最好，看看我的實力如何，其實很滿意時間，同自己最佳時間只差少少，我好享受整個比賽過程」。在賽場見到好多區旗，她很感謝：「無論有沒有獎牌，大家都好支持我，好想同大家講多謝。」

頒獎禮後，何詩蓓第一時間跑到站在背後的泳隊隊友擁抱慶祝，之後她和其他獎牌選手繞場一周。上屆奧運因為疫情家人未能親身支持，今屆她的媽媽和家姐都有入場見證歷史一刻，何詩蓓與她們深深擁抱後，不禁輕輕拭淚。

何詩蓓亦很開心能與偶像史祖絲當同場比併，大方恭喜對方奪金：「她是世界紀錄保持者，所以我肯定是一個非常好的游泳選手，我們之前在國際游泳聯賽做隊友，所以其實我們都是朋友。她原本不打算游100自，但是最後決定游而且贏了，我替她感到開心。因為她的游泳生涯都經歷了不少高低起伏，見到她可以再站上最高頒獎台，我真的替她感到很高興。」她又指，今屆奧運泳池的淺水影響浪的衝力，但不會評論深淺水的問題，因為現在時間成績已不重要，只想分享這個時刻，和家人相聚。何詩蓓稍後有機會出戰混合泳接力項目，但仍待泳隊最後落實。記者余樂詩巴黎直擊