機構每周平均遭網攻逾千次 冒充微軟居首

【本報訊】有網絡安全平台供應商發布《2024年第二季品牌網絡釣魚報告》，當中指出全球網絡攻擊按預期持續增長，香港也不例外。2024年第二季全球網絡攻擊按年增30%，平均每間機構每周遭受1,636次攻擊，香港則輕微增加16%，平均每間機構每周遭受1,017次攻擊。

模仿Ig登入畫面 呃用戶名密碼 另外，網絡犯罪分子冒充可信品牌，誘騙毫無防備的受害者，凸顯網絡釣魚攻擊日益嚴重的威脅。其中，Microsoft（微軟）仍然是網絡釣魚攻擊中最常被冒充的品牌，在所有網絡攻擊中所佔的比例超過一半，高達57%，Apple則由第4位躍升至第二位，佔10%。

研究團隊亦於上一季發現到大量利用Instagram進行網絡詐騙的攻擊活動，令Instagram在受網絡釣魚影響主要品牌排行榜中躍升至第10位。有冒充Instagram誘騙用戶洩露個人登入訊息的網絡釣魚攻擊活動，模仿Instagram登入畫面，誘騙用戶輸入其用戶名稱和密碼。

進行研究的Check Point軟件技術有限公司香港及澳門總經理周秀雲強調，網絡釣魚攻擊的威脅持續存在，並屬最普遍的網絡威脅之一。

用戶應謹記核實寄件人的電郵地址，避免點擊來歷不明的連結；以及在帳號啟用多重身份驗證，用戶亦應使用防毒軟件，確保定時更新以助辨別和阻止網絡釣魚攻擊。