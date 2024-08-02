深偽詐騙防不勝防 減分享生物辨識 私隱署籲建「人力防火牆」 保障個人資料

【本報訊】騙徒的詐騙手法層出不窮。私隱專員公署昨指本年上半年收到接近600宗有關套取市民個人資料作詐騙用途的查詢，較去年同期的312宗上升近九成。隨着人工智能（AI）應用愈趨普遍，私隱署指騙徒會透過AI騙取個人資料，同時社交平台亦出現不少假冒旅行社的專頁，籲市民及機構建立「人力防火牆」，保障個人資料私隱。

在人工智能時代有片亦未必有真相，透過人工智能深度偽造（Deepfake）的詐騙影片成為新式騙案手法，私隱署指騙徒會竄改公開片段，利用官員或名人的圖片或錄音，並透過人工智能深度偽造技術製作影片，誘騙市民投資，亦會從社交媒體、視像通話或網上公開影片取得他人的面容及聲音等生物辨識資料，並透過深度偽造技術假冒受害人的親友或公司同事，從而騙取受害人的金錢或個人資料。

隨着外遊需求增加，私隱署指社交媒體平台出現假冒旅行社的專頁，並裝作售賣酒店、餐飲套票及機票等旅遊產品，以騙取受害人的金錢。另外，即時通訊軟件騙案及電話騙案亦十分普遍，例如假冒政府官員、政府部門或公營機構於即時通訊軟件發放虛假訊息，騙取金錢及個人資料。

勿隨意掃描可疑二維碼 私隱署提醒市民及機構要為自己建立「人力防火牆」，以保障個人資料私隱，免墮騙徒陷阱。當被要求提供個人資料時應先「停一停、諗一諗」，了解對方收集資料的目的，切勿隨意向他人披露個人資料，亦切勿隨意點擊或掃描可疑的超連結及二維碼，及登入任何可疑網站。

在使用社交媒體及即時通訊軟件時，應盡量減少在社交媒體平台及即時通訊軟件分享生物辨識資料，包括個人的正面照片及影片，並檢視相關的預設保安及私隱設定，當收到可疑電話時，即使能道出你的個人資料，亦應先以其他聯絡方式查證來電者或有關機構的真偽。