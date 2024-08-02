典型手法猜猜我是誰假冒官員 受害人多長者 兩詐騙集團共呃走2700萬 拘17男女

【本報訊】鑑於近日電話騙案上升，為防止更多市民受騙，執法部門於本周一（7月29日）起分別展開代號「猛拳」及「北樓」的打擊詐騙行動，瓦解兩個本地詐騙集團，並以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕17人，其中一人屬未成年人士。被捕人士相信包括多名詐騙集團骨幹成員，據初步調查顯示，該兩個詐騙集團與多宗「猜猜我是誰」及假冒官員騙案有關，騙款金額高達2,700萬元。

涉黑幫 落網者一人未成年 在「猛拳」行動中，警員透過情報分析及調查後，鎖定一個涉及「猜猜我是誰」騙案的本地詐騙集團，相信騙徒隨機致電受害人，假扮其子女或朋友，並訛稱因被捕或意外入院，向受害人索取金錢應急。警員於本周二（7月30日）在秀茂坪拘捕一名負責向受害人收取騙款的集團成員，同時突擊搜查該集團的巢穴，共拘捕4男一女（17至37歲），當中包括集團骨幹、負責收取騙款的跑腿以及一名未成年的「睇水仔」，相信部分人有黑幫背景。

警員表示，該詐騙集團分工仔細，相信與7月份至少6宗同類騙案有關，受害人年齡介乎60至89歲，大多為長者，相信被騙徒利用其對親友的關愛降低戒心，各人分別損失5萬至26萬元不等，涉案騙款共約50萬元。

執法部門相信有部分集團成員由海外打出有關詐騙電話，並以「搵快錢」招募跑腿負責出面收錢，並在附近安排「睇水」以增加調查難度。

另一方面，執法部門在「北樓」行動鎖定另一詐騙集團，相信騙徒利用隨機致電形式，訛稱為內地執法人員，指受害人在內地干犯刑事罪行，需要進行資金審查，其後安排假「特務」上門與受害人簽署保密協議，並以轉帳或現金方式收取騙款作調查用途，期間騙徒或會出示偽造的本港執法部門及內地公安證件，惟有關證件質素參差，仔細辨別便知真偽。

43歲女文員兩月內失850萬 本周一，警員在全港多處採取行動，拘捕11男一女（19至62歲），包括3名負責假扮特務的騙徒，以及9名傀儡戶口持有人。據初步點算，該詐騙集團與今年11宗同類案件有關，案中受害人（20至87歲）分別損失26萬至850萬元不等，騙款總值約2,600萬元。

其中一名43歲女文員在今年5月接獲騙徒電話，先後交出190萬元現金，並依指示把660萬元轉入3個傀儡戶口內，成為損失金額最高的受害人。