後日起 可疑帳號警示擴展 涵網銀櫃台助防騙

10支付工具亦響應 高危過戶即提醒 行騙及非授權轉帳個案上升，本港今年首5月錄得1.6萬宗科技罪案，較去年微升3.5％，涉案金額亦按年升逾三成，超過26億元。案件中有七成半屬網上騙案。金管局聯同銀行公會及執法部門宣布，8月4日起，會將「可疑帳號警示」範圍擴至32間銀行的櫃台及網上銀行，以及10間儲值支付工具營運商，若收款人的戶口號碼、手機號碼、電子郵件地址或轉數快識別碼被「防騙視伏器」列為「高危有伏」，會於轉帳前提醒市民。

84％交易受保障 將涵櫃員機 金管局表示，今年上半年有350宗涉及詐騙的銀行投訴，較去年同期跌45％；而上半年網上騙案總數亦較去年少約一成，不過網上投資騙案、網上情緣，以及新類型騙案就有顯著上升。局方續指，目前警示只能覆蓋約35％透過轉數快平台的交易，是次將警示範圍擴展，涵蓋網上銀行及櫃台過數，預計可以擴大保障範圍至84％交易。局方預料年底會再進一步擴展，屆時將涵蓋自動櫃員機轉帳，覆蓋比率將提升至100%。

局方強調，預防騙案最重要一環在於市民本身，又指近年社會防騙意識有所提升，不過亦要保持警覺，在每次交易前仔細核實付款詳情和收款人身份，如有懷疑便不應交易；下載各類型應用程式前亦要留意相關權限，不應在非官方渠道下載應用程式，否則有機會下載到惡意程式，導致資料外洩或帳戶被盜用。

為套信用卡 轉帳數元減戒心 執法部門指，自去年11月推出「可疑帳號警示」機制後，截至6月底共發出超過65.5萬個警示，平均每日發出3,000個警示。因應惡意程式出現「變種」，部門會與金管局合作，因應銀行所提供的情報，盡快將虛假銀行資訊加入「防騙視伏器」資料庫內，減少市民受騙風險。

金管局提到，有騙徒訛稱回收公司，聲稱要透過信用卡收8至10元的小額費用，一旦取得信用卡資料後，就有機會進行盜用。因應情況，局方會向業界加強相關保安措施指引，例如禁止在銀行應用程式內進行螢幕截圖等。銀行亦會要求客戶信用卡交易時在程式內確認，取代以短訊發出的一次性密碼，減少未授權的信用卡交易。