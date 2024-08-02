內地客1.2萬購物免稅額 擴至各口岸實行
【本報訊】內地居民旅客自香港進境內地攜帶行李物品的免稅額度，由人民幣5,000元提高至人民幣1.2萬元，同時保留在進境口岸免稅店額外購買人民幣3,000元免稅商品，昨日起擴展至所有口岸實行。香港零售管理協會表示，內地居民訪港的消費免稅額度上調會對本港零售市道帶來正面效果，有助旅遊業復甦和發展，估計部分類別零售商會因免稅額上調而生意額上升，但該措施要發揮最大功效仍需等待一段時間。
相關措施自7月1日起於羅湖、福田（落馬洲支綫）、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、港珠澳大橋珠海公路等6個陸路口岸已實施，內地居民旅客均歡迎新措施。港府相信措施有助為內地居民旅客的訪港旅程帶來更豐富的購物體驗，推動多元化旅遊發展，並刺激本港零售市道。
截至6月底 2100萬人次訪港
另外，旅發局亦在7月11日推出「香港‧樂在當夏」全新夏季宣傳項目，向訪港過夜旅客送出50萬份「夏日三重禮」，涵蓋交通觀光、美食及消費折扣優惠。截至今年6月底，旅發局共錄得約2,100萬人次旅客訪港，按年增加約六成。同期內地訪港旅客人次近1,600萬，按年增加約六成，非內地旅客人次則約500萬，按年增長超過八成。
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