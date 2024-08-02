內地客1.2萬購物免稅額 擴至各口岸實行

【本報訊】內地居民旅客自香港進境內地攜帶行李物品的免稅額度，由人民幣5,000元提高至人民幣1.2萬元，同時保留在進境口岸免稅店額外購買人民幣3,000元免稅商品，昨日起擴展至所有口岸實行。香港零售管理協會表示，內地居民訪港的消費免稅額度上調會對本港零售市道帶來正面效果，有助旅遊業復甦和發展，估計部分類別零售商會因免稅額上調而生意額上升，但該措施要發揮最大功效仍需等待一段時間。