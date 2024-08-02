留港時間長 消費力較佳 會展類旅客群復甦速度最快

【本報訊】今年上半年有約2,100萬人次旅客訪港，較去年同期增長逾64%，單是6月的初步訪港旅客人次約為313萬，較去年同期上升14%。旅遊發展局表示，上半年約有70萬會展旅客訪港並過夜，人數已回復至2018年同期約八成，會展旅客客群亦是訪港過夜旅客中復甦最快的一類。

60國際展覽陸續辦 料吸22萬人 該類旅客一般留港時間長、消費力亦較一般旅客高兩成至三成，由今年至2026年，旅發局已成功競投及促成超過60個大型國際會展活動在期內舉行，料可額外吸引22萬人訪港。

旅遊發展局會議展覽業務拓展首席總監成穎詩表示，今年整體訪港旅客中，過夜旅客約佔50%，整體旅客平均留港時間為3.2晚。

不過，過夜的會展旅客平均在港逗留3.7晚，同時過夜的會展旅客人均消費超過8,000元，亦較整體旅客人均消費高20%至30%。

由今年至2026年，將有超過60個大型國際會展活動（包括企業會議、獎勵旅遊、大型會議及展覽活動）在港舉行，旅發局預計總參與人數至少22萬，當中內地及海外訪客料佔至少18萬。而下半年受惠於盛事吸客，估計可吸引約170萬名旅客來港參加，料可帶來72億元消費額，經濟增加價值約43億元。