谷極唔反彈 零售業更殘

銷貨值按年再跌近一成 多類奢侈品店拍烏蠅 本港零售市道表現跌跌不休，政府統計處昨日發表最新的6月份零售業銷貨價值的臨時估計只有299億元，按年下跌9.7%，這已是自3月以來連續4個月的按年插水，除反映旅客及奢侈消費的珠寶首飾及名貴禮物、鐘錶及汽車等錄得超過兩成跌幅外，反映本地居民消費的麵包、糕餅、服務及眼鏡等按年下跌超過一成。香港零售管理協會坦言今年零售業困境難以改變，因「香港人北上，少了在港逛街消費」、加上匯率、行業轉型等情況影響，7月及8月又受港人外遊和天氣惡劣等因素影響，該會八成半會員已預計銷情不容樂觀，估計零售業跌浪或延續至年底或明年初。

料跌浪直至年尾 冀業主減租 統計處昨公布，6月多個主要類別的零售行業銷貨表現錄得雙位數的下挫（見表），行業包括奢侈品、固定裝置、民生消費品等。政府發言人表示，6月零售業銷貨價值雖繼續按年下跌，但跌幅已收窄，反映零售活動有回穩迹象。短期內零售業仍會面對挑戰，但中央政府的多項惠港措施，及香港推動盛事經濟等活動，料對零售業有幫助。

零售管理協會主席謝邱安儀則稱，6月是傳統淡季，月內零售銷貨額下跌屬預期之內，加上港人外遊、北上消費、業界處於轉型階段和天氣不穩定等因素影響，相信今年零售業困境都難以改變，期望業主可以共同面對零售市場的重大變化，為零售和餐飲租戶在未來12個月，或待經營環境回復正面之前，提供半年至一年的租金紓緩措施，或按營業額繳交租金。

倘美減息港匯變弱 始有轉勢 談到早前奧運開鑼，帶動部分商場人流，謝太指，據商戶反映生意仍有改善空間，至於港元匯率拖累訪港旅遊等，她指若果美國一如預期減息，港元匯率有望轉弱，或有助內地遊客消費，但業界需要時間轉型適應市場生態轉變。至於未來零售業表現料會跌至年底，甚至明年初，她說：「由於今年3月基數較低，期望明年3月後零售銷售或呈現升幅。」

就汽車及汽車零件錄得25.1%的罕見跌幅，有汽車業者歸咎「港車北上」計劃，指不少市民駕車北上後，在內地為座駕「裝身」，有關趨勢早在年初已出現，翻查上次即5月的汽車類銷售數據，按年更下跌29.8%。

有銀行分析員表示，6月百貨公司銷貨價值下跌近兩成，已減至2022年9月以來最低。料6月零售銷售整體表現與端午節長假期港人外遊及北上消費潮有關，預計全年零售銷售額亦會按年輕微下跌。

零售管理協會料零售業下跌趨勢會延續至今年底或明年初。 服裝業亦屬重災區，零售銷貨價值按年下跌逾一成。 6月零售銷貨表現較差的行業