自成一家：政治再次找上奧運會

巴黎奧運會開幕禮在塞納河畔舉行，是奧運歷史上首次不在傳統的體育場內舉辦，令人耳目一新。然而，一段由變裝皇后、跨性別舞者模仿達文西名畫《最後的晚餐》的表演，卻被許多右翼和宗教人士視為對基督教神聖象徵的褻瀆，紛紛通過不同渠道表達強烈不滿。

另一邊廂，開幕禮組織方和支持者則竭力為這場表演辯護，稱之為法國社會多樣化和包容的有力證明。奧運開幕禮藝術總監為了平息爭議，也親自回應，強調自己的初衷並非為了挑釁，只是想傳遞愛與包容。但事件引起的震盪顯然超出了他的預期，在開幕禮之後的幾天爭論愈演愈烈。

以法國為例，該國作為一個擁有深厚天主教傳統的國家，不少保守派政治家和宗教領袖站出來，指摘這種表演是對信仰的褻瀆和對信徒的不尊重。有身兼歐洲議會議員的法國右派代表人物，更譴責該表演是由一部分激進左派人士擺布，一下子把論戰從宗教抬到政治的新高度。巴黎奧組委之後終於致歉，並悄悄將開幕禮的影片在網絡下架，不過有關爭議至今仍然餘波未了。

不得不說，這場風波正是當今世界不同文化衝突日益加劇的一個縮影，凸顯多元性取向的平權工作說易行難，甚至會把政治領域的進步派和保守派之間的鬥爭推到前台。

中國文化背景與西方不同，許多中國人沒有濃厚的宗教情意結，看完《最後的晚餐》表演，最多只是覺得不雅觀，不會上升到特別的文化高度給予批判。但西方的文明內核是宗教，很多人在傳統保守家庭長大，從小就進教堂做禮拜、背誦《聖經》，不論他們多麼認同自由理念，對涉及宗教的議題都很敏感。中國人和外國人交流時要多留意不同地方的文化差異。