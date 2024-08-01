冰鑑春秋：還要自欺欺人到何時

美國智庫蘭德公司公布一份由台灣外交部贊助研究，調查英加澳日4個中等強國的49名外交國防官員、政策分析師、企業高層、記者和國會議員，詢問他們在兩岸衝突時的利益考量，結果顯示受訪對象看法明顯一致，認為政治和外交上會支持台灣，但軍事介入可能止於後勤支援。這顯示，儘管美國近年來不斷鼓吹印太戰略，這些國家也應美國之邀派遣軍機船艦造訪西太平洋，然而若台海真正發生衝突，這些國家依舊會選擇作壁上觀。

其實不必做這項研究就可以知道，台海戰爭雖然一定會影響到其他國家的利益，但這些利益並沒有大到支持他們對中國開戰。就以英加澳日來說，這4國對中國的貿易都超過千億美元，若直接敵對，必然讓經濟遭受重創。而俄烏戰爭給西方國家的教訓就是，集體制裁的結果，很可能到最後是在制裁自己，在此情況下，誰會選擇為台灣這個小島損及自己的核心利益？

美國之所以鼓吹印太戰略，並不是為了維護盟友的利益，而是要防禦中國挑戰美國的世界霸主地位。就算對美國而言，直接與中國開戰也是不利的。近日一份報告就顯示，美國若與中國發生戰爭，所有彈藥可能在30日內告罄。雖然這份報告忽略了許多客觀情勢，但也證明了一點，那就是美國並沒有做好與核武大國面對面較量的準備。

賴清德近日在「對中政策跨國議會聯盟」中，又指控大陸是俄烏戰爭的「關鍵支持者」，還要撐起「民主保護傘」，期望一同對抗北京。但一個簡單的事實就是，西方聯合制裁俄羅斯，卻弄不死普京，反倒讓歐洲自己衰竭，請問他們到底要如何壓制中國？賴清德若是持續往這種自欺欺人的道路前進，台灣的未來真的不問可知。