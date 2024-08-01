強詞有理：英國破產

英國工黨政府宣稱國家已經「破產、支離破碎」，聽起來有點駭人聽聞，其實並不奇怪，英國本已沒落，何堪保守黨執政14年一味瞎折騰，更如雪上加霜。新任財相李韻晴批評保守黨政府隱瞞公共財政高達200億英鎊的缺口，住房、醫療、水電、教育、國防、交通和移民方面都存在危機或混亂，「簡直是二戰後最爛的政權交接」。保守黨則反駁稱，這是工黨為加稅而捏造的藉口。

保守黨也許沒有說錯，工黨政府宣布英國破產，除了有甩鍋的意思，也是為加稅製造輿論，但不管怎麼樣，保守黨都逃脫不了執政無方的責任。英國財政嚴重入不敷支，已到了資不抵債的地步，這不是保守黨造成的嗎？至目前為止，英國公共債務已達到2.6萬億英鎊，超過全年GDP，連還利息也成問題，更別說償還本金。雖然英國債務規模無法和美國相提並論，後者國債已突破35萬億美元，是GDP的1.3倍，惟不同的是，美國擁有美元霸權，可以隨便印鈔來彌補虧空，而英國沒有這種本事，印鈔行不通，發債又還不起，除了破產還有甚麼出路？英國已有12個城市先後宣布破產，另有30多個地方政府排隊破產，整個國家支離破碎，一副末日景象。

英國號稱發達國家，實際上僅剩一個空殼，過去主要靠掠奪殖民地資源致富，如今不事生產，只能吃老本而已。如果安分守己好好過日子，還不至於淪落至此，偏偏英國人喜歡瞎折騰，莫名其妙搞了一場脫歐鬧劇，導致自我孤立。加上這些年一直跟着美國胡鬧，既反俄又反中，更是將自己推入死胡同。

俄烏戰爭爆發後，英國積極拱火澆油，明明自顧不暇，還要打腫臉充胖子，對烏克蘭提供大量援助，錢從何來？還不是靠舉債。最諷刺的是，英國國內超過1,500萬人生活在貧窮線下，佔全國人口約四分之一，不少人更面對食物不足的問題，連冬天的暖氣費也付不起。英國政府與其支援烏克蘭打一場毫無勝算的戰爭，何不將這些錢用來救助國內窮人？

人貴有自知之明，英國就像破落戶一樣，連空架子都撐不起了，只能靠借貸過日子，還要硬充門面以大國自居，難怪醜態百出。尤其可笑的是，倫敦政客學足華盛頓腔調，把中國視為英國最大威脅和挑戰，真可謂不自量力，一個破落戶有甚麼值得中國威脅和挑戰？