7旬婦遭2車輾斃 不顧而去司機就逮

大角咀七旬婦人昨晨疑橫過馬路期間，首先遭一輛中型貨車撞倒兼輾過，一輛尾隨駛至客貨車亦輾過她，客貨車司機知道闖禍停車報案，惟中型貨車則不顧而去。救護員到場證實婦人當場死亡，警員以帳篷遮蓋屍體調查，經翻看附近「天眼」錄影後，還原事發經過及鎖定涉事中型貨車。其後，於元朗八鄉尋獲該中型貨車及司機，經初步調查後，以涉嫌危險駕駛導致他人死亡，拘捕兩名涉事司機，並拖走兩輛涉事車輛檢驗。

昨日上午10時許，一輛中型密斗貨車，沿大角咀晏架街往旺角道方向駛至棕樹街交界，意外撞及一名姓蘇（73歲）過路婦人，她受傷倒地被貨車輾過。有店舖的閉路電視拍下意外一刻，顯示蘇婦倒地後，復被捲入車底，遭中型貨車右尾轆輾過。緊隨中型貨車而至的客貨車，疑跟車太貼右前轆也輾過蘇婦，此時司機才知出事即時停車，並落車察看蘇婦情況，見其下半身困於車底，連忙報案求助。

拾紙皮維生 次子智力有問題 救援人員接報到場，經檢驗後證實蘇婦已當場喪命。涉事的中型貨車則已駛離現場，警員於是翻查附近閉路電視錄影，成功確定涉事中型貨車的車牌，並聯絡登記車主追查貨車下落和司機身份。其後，警員在元朗八鄉馬鞍崗尋獲涉事中型貨車及司機，並向該司機了解事發經過。經初步調查後，以涉嫌危險駕駛導致他人死亡，拘捕客貨車姓盧（45歲）司機和中型貨車姓林（46歲）司機，林另涉嫌意外後沒有停車及意外後沒有報案被捕，二人被帶署扣查。

據了解，蘇婦育有兩名兒子，長子入住療養院，她與智力有問題的次子，同住棕樹街一自置單位。母子平日靠檢拾紙皮維持生活，因此家中堆滿雜物，衞生欠佳兼傳出臭味，更有蟲鼠出沒。晚上，警員連同多名社工登門探訪，以便為蘇婦次子提供協助。

此外，昨日凌晨4時許，一輛的士及一輛輕型貨車，順序沿黃大仙蒲崗村道左3線往慈雲山方向駛至鳳德道交界時，貨車由左3線切入左2線，卻意外撞及的士車尾。姓吳（58歲）的哥報稱頸及腰痛，需送院治理。姓葉（37歲）輕型貨車司機並無受傷，在場接受調查。約3小時後，一輛貨車沿荃灣路往九龍方向駛至近荔景邨對開，懷疑失控撞向路旁鐵欄，車頭耷低橫亘兩行車線上，途經駕駛人士見司機被困報案。救援人員趕至將姓廖（62歲）司機救出，他經初步治理後，拒絕送院治療，留在現場助查意外原因。