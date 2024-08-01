女總督察大鬧醫院案 8‧28裁決

【本報訊】中年女總督察被指休班時身有酒氣，在中文大學醫院內情緒激動，被票控一項醉酒及行為不檢罪。她不認罪，控方舉證完畢，法庭裁定表證成立，押後至昨日在沙田裁判法院作結案陳詞。裁判官聽罷陳詞後，將案押後至8月28日裁決。

53歲女被告葉文儀，現正被停職。控罪指她於2023年10月22日上午6時25分至7時42分，在沙田中文大學的醫院7樓，醉酒時在公眾地方行為不檢。同意事實指，被告母親是中大醫院的病人，病房位處醫院7樓。法庭裁定表證成立後，被告不自辯，也不傳召辯方證人。

辯方完成結案陳詞 辯方昨陳詞指，案件發生的地方並非開放予公眾，需要獲得准許才能進入，因此不是公眾地方。辯方雖不爭議當日被告曾飲過最多兩罐啤酒，但被告說話一直有條理，沒有襲擊任何人，只是詢問警員原因，即使法庭認為案發地點屬公眾地方，被告的作為也不構成行為不檢。

是次審訊由裁判官覃有方審理，控方傳召了多名證人作供。其中高級警司陳少鳴憶述，被告當日情緒常有起伏，答非所問，又斥職級較低的警員「以下犯上」。女警曾穎心則說，被告身有酒氣，曾衝入母親病房，並反鎖房門。其後發現病房無開燈，充斥酒味。另外，審訊期間，控方亦播放數段警員錄影的片段。片段顯示，被告當日在醫院走廊遭多名同袍包圍，被告看來怒氣沖沖，稱「畀我返去，我要睇我媽」、高呼「我唔係癲！」、「我當你哋係同事，信錯咗你哋，你班×街！」案件編號：STS 1358/2024