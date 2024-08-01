暑熱警告未見紅黑 倡引機制自動升級

【本報訊】《預防工作時中暑指引》推出逾年，惟街道清潔工仍未獲全面保障。有基層組織昨日發布有關中暑指引的執行狀況問卷調查，發現有逾40%受訪者認為指引仍未有足夠保障工友健康；甚至休息時間的增減機制令清潔工的休息質素降低，並不適合工友。組織建議，當局應檢討指引，並考慮引入暑熱警告升級機制，為長時間在戶外工作的工友提供更周全保障。

關注草根生活聯盟在今年7月10日至19日，訪問了共93位旺角區內垃圾站及街頭的街道清潔工。聯盟調查員鄺治中表示，在指引下有90.33%工友已獲公司在工作中提供便攜式風扇，但仍偶爾或經常出現疲倦、口渴、頭暈頭痛等熱疾病徵狀。

便攜扇風力差 難改善工作環境 鄺治中解釋指，中暑指引列明若僱主提供加強散熱設備，則可扣減暑熱警告發出時，所建議每小時15分鐘的休息時間，即工友會被減至每兩小時10分鐘的休息時間。不過，鄺指大部分僱主提供的便攜式風扇只能用半小時，且風力較差，認為僱主提供設備不佳，只為扣減暑熱警告下的休息時間而增設，有違改善工友工作環境的原意。

鄺又稱，自中暑指引推出至今已發出近100次，但全部皆是暑熱警告系統中最初級的「黃色暑熱警告」，從未觸發過紅色與黑色暑熱警告。鄺批評，黃、紅、黑暑熱警告制度設計未有考慮工友實際身體的承受能力，以及忽略在暑熱狀況下工友個人健康保障的需要。

該聯盟成員區綺穎建議當局引入暑熱警告信號升級機制，當暑熱警告維持在一定時長的情況下，自動啟動警告信號升級；並應加入暑熱警告生效下休息時間增減因素；以及檢討和調整清潔工工作量。