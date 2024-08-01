東呼即應：新公屋交通配套曳 班次疏落出入閉翳

東呼即應專訪住客 同盼從速改善規劃 高官經常說，在興建公營房屋方面要「提速提效」，有港官最近表示，隨首個簡約公屋明年落成，加上未來一至兩年間陸續會有新屋邨入伙，估計本屆政府任期結束時，公屋平均輪候時間可由目前的5.7年，回落至4.5年，但就算進度一如預期，還是與政府「3年上樓」的承諾有很大一段距離。對於有些輪候到公屋的市民來說，當局是否「提速提效」很難說，但卻肯定是「黃腫腳不消提」，位於屯門的欣田邨、菁田邨以及和田邨交通配套差，到底「島民」有何慘況，當區規劃和相關配套又可以如何改善，《東呼即應》與大家一同探討。

香港公共房屋供應嚴重短缺，就算政府現時加快建屋，但市民都未必可以獲派心儀單位。屯門區是近年新建屋邨的寶地之一，但有讀者就反映，新屋邨交通配套差強人意。其中街坊梁小姐指，屋邨離市中心偏遠，如果約朋友出九龍，要轉車或者搭乘西鐵；張先生則指自己很少出市區，原因是實在太遠了，尤其是這裏主要僅K54一輛車來往港鐵站；劉小姐指通常出九龍或港島的公共交通工具都是早上運行，周末最後一班車都是大概晚上9時、10時；街坊呂先生就指巴士班次偏少，最重要是要增加班次，坦言自己剛住進來的時候更加少，前往九龍的話一天只有大概兩三班車，現在已經有幾班，經過兩年的時間，問題改善的速度太慢。

無視呼聲 隔涉發展區淪孤島 2022年開始入伙的菁田邨、和田邨，離最近的港鐵站最起碼都要走23分鐘，為了不錯過班次，不少居民鋌而走險，橫過馬路又衝燈。菁田邨附近目前更在興建簡約公屋，落成後相信人口會再度增加，議員田北辰指，特區政府發展新區時，只顧基本上班的居民需要，如果多人乘車就加班次，但其他時間就完全沒有數據掌握。當局指聽不到當區區議員反映非繁忙時間有需要增設直通巴前往九龍及港島，但田認為，他們都未嘗試加班次，又怎樣知道沒有需要呢？可能有些地區有很多平時不用上班的居民，想在平時外出卻沒有交通工具。

他又指，政府發展新區的時候，首先一定會安排接駁巴士前往鐵路站，但不少居民需要搭直通巴士外出，但加設直通巴方面，政府的概念只是處理他們認為最多人上班的地方。在和田邨及菁田邨，其實都有這方面的配套，只不過到假日的非繁忙時段，巴士大多都暫停服務，建議當局在發展新區，非繁忙時間可以以試點試行一兩個月，發現有需求就繼續運行。

有專家就指本港鐵路發展迅速，認為當局建屋可以循相關鐵路站考慮。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為建資助房屋，無論是公屋或居屋，尤其是較為低收入人士住的公屋，更加適合建在鐵路站附近。

水泉澳邨入伙10年仍惹詬病 當局被指規劃失當，以致新落成公共屋邨淪為「窮鄉僻壤」已經不是第一次。最經典的莫過於沙田水泉澳邨，入伙至今近10年，除了對外交通不便一直備受詬病，就連區內配套也大有問題，《東呼即應》之前就收到街坊投訴，說子女在區內上學要經過一條山路，但旁邊就是車來車往的馬路，每天上下課猶如玩命。這就難怪網上那些公屋討論群組經常有網民發貼文求助，說連續幾次獲派偏遠單位，陷入「跪地餼豬乸」，抑或放棄而被取消資格的「天人交戰」。重新排多幾年也在所不惜，可見在不少市民心中住的地方不「就腳」，就算多「就手」也是枉然，港官要聽聽民意了。

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