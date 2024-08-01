醫健：老有所醫：白內障手術後看不清的原因

白內障手術做完了，為何有些人還是看不清呢？其實原因有很多。有些病人可能除了白內障以外還有其他眼睛的疾病。其中可以是青光眼、黃斑病變或角膜疤痕。雖然白內障已經移除，但是因為眼睛還有其他問題，所以術後的視力效果並不理想。這些病人，可能需要額外進行針對其他眼睛疾病的治療才能令視力有所進步。當然有一些眼疾是不能逆轉的，所以白內障手術後還是看不清。

另外，白內障手術後是需要時間復原的。手術後有時候會有角膜水腫、眼壓高或眼內發炎的情況。醫生一般會處方眼藥水令手術後眼睛快點復原，從而令視力快點回復。不過，視力回復的時間因人而異，有些比較複雜的白內障手術，復原時間可能比較長，用藥的時間也比較久。這些藥物有時亦會令到眼睛比較乾。眼乾除了令患者感覺不適外，亦會令視力變得模糊。所以有時患者需要使用一些人造淚水滋潤眼睛表面，此有助於加快手術後視力回復。當然患者亦必須要按照醫生的指示用藥物才能使康復過程順利。

有些時候看不清的原因可能是眼睛的屈光度數。白內障手術植入的人工晶體是根據術前儀器測量眼睛的結構計算出來的。雖然儀器的檢查和人工晶體計算的方法已經很準確，但是有時候亦有機會偏差。令患者植入人工晶體後可能需要佩戴眼鏡才能看得清。另外，醫生有時會給患者術後一點近視來減少術後對老花眼鏡的依賴。因為近視能幫助患者看近，可惜近視眼看遠並不清楚。

術後須定時檢查 按時用藥 有些白內障手術後的患者，術後視力非常好。可惜一個月左右視力變得模糊。此類患者可能患上白內障手術後的黃斑水腫。一般是因為眼內發炎導致黃斑點水腫。眼科醫生一般會為病人進行詳細眼科檢查，亦可利用光學黃斑點掃描來斷症。治療的方法包括延長類固醇眼藥水和非類固醇消炎眼藥水的時間。口服去水藥物或在眼周注射類固醇亦可以處理術後黃斑水腫。嚴重的個案有時需要進行玻璃體注射類固醇或玻璃體切除手術。

如果視力模糊是出現於白內障手術一兩年後，患者可能患上後囊渾濁。一般患者術後的視力是正常的，但是過了一兩年，視力便慢慢變得模糊，看似有層薄紗一樣。要了解首先要知道白內障手術的過程。當做白內障手術的時候，醫生會把渾濁的白內障移除。在過程中會把晶體的後囊保留，目的是用來安放人工晶體。有部分的白內障患者，手術後可能在後囊表面上有一層薄膜增生。這樣會阻擋光線經過人工晶體進入眼睛。患者便會發覺視力有模糊或度數有改變。眼科醫生一般會詳細檢查患者眼睛，確保眼睛沒有其他問題。治療方法是利用激光進行晶狀體後囊切開術。利用激光在後囊開一個小孔，使光線能夠不用經過纖維化的地方直接進入眼睛。這種激光治療十分簡單，一般需要數分鐘的時間便能完成，同時沒有外在傷口，對患者治療後的影響很小。

因此，白內障手術後的患者必須定時讓眼科醫生跟進和檢查，按時用藥，好好照顧眼睛。有需要時便找醫生檢查眼睛，對症下藥令白內障手術後的視力復原順利。眼科專科醫生陳頌恩

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