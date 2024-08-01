升級醫健通涉病人資料 料耗逾億維護網安

【本報訊】政府部門近年經常出現資料外洩事故，大量市民的個人資料被盜取，甚至有市民資料在網上任人瀏覽，遭炮轟網絡安全不足。港府昨向財務委員會提供補充文件指，醫健通電子健康紀錄平台升級為「醫健通＋」（醫健通Plus），當中牽涉大量病人的敏感資料，並涉及眾多持份者及用戶，預計維護「醫健通＋」網絡安全四大範疇工作，需耗資約1.26億元，佔總預算約10%。

為了配合和支援各項醫療政策，當局申撥14億元以擴展醫健通系統的服務範圍和開發新功能，當中涉及醫健通的網絡安全開支方面，從港府提交的文件顯示，「醫健通＋」發展包括網絡安全設計和架構、獨立安全風險評估和審計、網絡安全監控、警報和反應措施。由於各地的醫療資訊系統、發展模式和市場實況差異甚大，難以就「醫健通＋」網絡安全開支水平與其他經濟體作直接比較。然而根據高德納諮詢公司（Gartner）2023年發布的一項資訊科技研究調查，全球不同行業組織（包括醫護界別）的資訊系統開支中，網絡安全普遍佔約6%至10%。

將聘60人員 統籌5年計劃 此外，文件亦提及醫管局將聘用60名具備相關資歷的專業人員，專責統籌「醫健通＋」5年計劃，特別是研發及推行核心項目。當局預計在2024至25年度起至2028至29年度的5個財政年度，有關醫管局員工的總成本約4.61億元。