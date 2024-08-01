港科院院長：樂見青年從事科研

【本報訊】有「中國諾貝爾獎」之稱的「未來科學大獎」連續第二年在香港舉行大獎周活動，來自聖若瑟書院的本屆中學文憑試「超級狀元」廖俊翔日前於活動中與曾獲「未來科學大獎」生命科學獎、有「無創產前檢測之父」之稱的香港科學院院長盧煜明於活動講座中對談。盧煜明指政府近年大力投資科研項目，香港科研氣氛愈見濃厚，香港科研絕對有優勢，相信「投資會有收成」，也樂見近年有更多青年人從事科研工作，令香港有更多科學成就獲得殊榮。

一系列2024未來科學大獎活動由科普講座展開，盧煜明在席間分享了自己發現無創產前檢測時的趣事和挑戰，以及如何將技術應用在癌症早期篩查和研究腦退化症之上。他表示，科學探索是融入日常生活之內，需要洞悉一些看似沒有關係的現象之間的關聯性，如他在煮即食麵和看電影時突然得到靈感，啟發他想到孕婦血漿內存有高濃度胎兒DNA，及後助他開創了「無創產前診斷技術」。