公經社科指引發布 每學年50節課

【本報訊】公民、經濟與社會課程將於今年9月在全港學校的中一級全面推行，以取代經已推行逾10年的生活與社會課程，當局昨向全港學校發通告，公布《公民、經濟與社會課程指引（中一至中三）》，當中強調加強《憲法》、《基本法》和國情教育，以及國家安全教育學習元素，前者幫助學生全面認《憲法》和《基本法》，以及國家的經濟制度和政治體制，讓學生更了解國家的現況和發展路向，建立國民身份認同及國家觀念；後者幫助學生了解維護國家安全是國家，公民的責任，加強他們的守法意識，並提升他們共同維護國家主權、利益和安全的意識。

公經社科取代生活與社會課程後，將萃取現行課程29個單元的必須學習內容，重新組合成為12個單元，並加入適時的課題，以及刪除過時及重複的內容。在課時分配方面，公經社科初中3年的總課時為100小時，共150節40分鐘的課堂，3學年的課時分配大致相等，各佔50節。

總目標是立德樹人 指引中指出，課程的總目標是「立德樹人」，促進學生身心靈健康的發展，幫助學生認識國家和社會，理解和尊重個人在社會和國家的角色和責任，培養學生的國家觀念、國民身份認同和家國情懷，成為良好公民，為國家和社會培育德才兼備的未來人才，以落實愛國主義教育。

另外，課程亦加強學生理財教育，讓學生掌握正確的理財知識、方法和技巧，並建立恰當的金錢價值觀和理財態度，指出配合常識科、人文科及數學科，學生應可靈活地將理財知識和技巧應用在日常生活中的情境。單元中會分3部分，包括學習如何作出知情、理性及負責任的金錢管理決定和行為，並了解借貸須承擔的責任、代價和風險；學習網上消費的注意事項；以及從社會角度學習實踐綠色消費可如何減少浪費、愛護環境和善用地球資源。