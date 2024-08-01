跨部門反黑工 18男女被拘

【本報訊】九龍城區執法部門聯同入境事務處及勞工處人員，周二在區內展開代號「冠軍」的打擊非法入境者及非法勞工行動。行動共拘捕18人（27至46歲），包括兩男10女內地人、3男一女菲律賓人、一名泰國籍女子及一名印尼籍女子，他們涉嫌「違反逗留條件」，現已被扣留調查。