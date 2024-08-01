拒交資料案 鄒幸彤終極上訴獲批

鄒幸彤

【本報訊】已解散的支聯會前副主席鄒幸彤及4名前常委，被指於2021年9月，拒絕向國安處提供組織活動的相關資料，被控沒有遵從通知規定提供資料罪。包括鄒幸彤等3人否認控罪，經審訊後，被裁定沒有遵從通知規定提供資料罪成，均被判監4個半月。3人不服定罪及刑期，向高院提出上訴亦被駁回。3人昨向終院申請上訴許可，結果獲批，排期2025年1月8日審理。

明年1‧28審理 3名上訴人包括支聯會前副主席鄒幸彤（38歲，大律師）、前常委鄧岳君（55歲，無業）和徐漢光（74歲，退休人士）。控罪指他們在2021年9月8日，作為支聯會在本港的幹事或管理或協助管理該組織的人士，並已獲根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第43條實施細則》送達通知，而沒有遵從根據該通知的規定。同案另外兩名被告梁錦威及陳多偉早前已認罪，被判囚3個月。

3人上訴遭高院駁回後，向高院申請往終院上訴的許可證明書，高院法官黎婉姫今年4月開庭後，拒絕發出許可證明書，指案件沒有可供爭辯的理據，上訴亦無成功機會。上訴人之後直接向終院申請上訴許可。由終院署理首席法官李義、常任法官霍兆剛及林文瀚處理。鄒幸彤昨沒有另聘律師代表。法官聽取陳詞後，最終批出上訴許可。案件編號：FAMC 13/2024